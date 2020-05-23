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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 мая 6994 зараженных

23 мая
22:16 2020
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К вечеру 23 мая в Молдове зарегистрированы 147 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1285, из них первичных – 989, а повторных – 296.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6994 человека.

Из 147 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе 3 врачей, 8 медсестер, 2 дворников и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

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