К вечеру 23 мая в Молдове зарегистрированы 147 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1285, из них первичных – 989, а повторных – 296.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6994 человека.

Из 147 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе 3 врачей, 8 медсестер, 2 дворников и 5 сотрудников вспомогательного персонала.