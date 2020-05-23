Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный обратилась с Посланием по случаю Дня парламента

Спикер напомнила, что 23 мая 1991 года был основан парламент Республики Молдова, ставший преемником Верховного Совета и проголосовавший за независимость Республики Молдова.

«За эти 29 лет наша страна прошла сложный путь, полный вызовов и преобразований. Парламент также претерпел изменения, а количество членов законодательного органа было сокращено с 371 до 101 депутата.

Но роль депутата остается неизменной всегда и везде – представлять избирателя, доверившего ему мандат.

Люди доверили вам свой голос, и они справедливо ждут, что вы измените их жизнь к лучшему. Никаких закулисных политических игр, никакой беспринципной защиты личных интересов граждане не ждут. Они хотят лучшей жизни для всех. Как вы и обещали», – обратилась Гречаный к коллегам.