Суббота, 23 мая 2020, 21:57

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Что нам готовит день грядущий – 24 мая

Что нам готовит день грядущий – 24 мая
23 мая
18:41 2020
Версия для печати

Луна в Близнецах. И постарайтесь обходить острые углы…

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым другом, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 24 мая?

Новый день очень активен, причем с раннего утра. И если вы поймаете нужный ритм, то он принесет вам не только моральное удовлетворение от проделанной работы, но и материальные «плюшки»: может, начальство заметит ваш трудовой азарт и предложит повышение по службе, а может, вам вернут старые долги, получить которые уже и надежды не было. Сконцентрируйтесь на самых важных вопросах, решение которых в перспективе улучшит ваше материальное состояние – 24 мая благоприятствует всему, что связано с финансами. И постарайтесь обходить острые углы – возможны конфликтные ситуации, за которые потом вам будет стыдно.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также:

 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,570,00%
EUR19,150,00%
GBP21,370,00%
UAH0,660,00%
RON3,960,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 23.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд