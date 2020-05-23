Жители ЕС стали чаще обращаться в Европейские продовольственные банки, благотворительные организации, за помощью, пишет агентство Bloomberg.

Возглавляющий итальянскую сеть Banco Alimentare Джованни Бруно рассказал журналистам, что заявки на получение продовольственной помощи выросли на сорок процентов. Просители ранее в основном работали по временным контрактам и фрилансерами. А по словам управляющего испанской организацией Fundacion Madrina Конрадо Хименеса, его волонтеры до коронакризиса выдавали продукты 400 семьям, к концу весны их количество увеличилось до 2,5 тысяч.