23 мая (по старому стилю 10 мая) христиане поминают День апостола Симона

История

23 мая христиане чествуют День апостола Симона, который еще называют праздником «Симон Зилот», «Симон Посев», «Именины Земли», «День Земли».

Апостол Симон был учеником Иисуса, а затем стал одним из 12 апостолов Спасителя. Симон приходился сводным братом Иисусу. Существует легенда, что когда на свадьбе Симона нежданно закончились запасы вина, что могло обернуться страшным позором, Иисус обычную воду обратил в вино. Это чудо так подействовало на Симона, что он с того дня никогда не покидал Спасителя.

А после распятия Христа и его воскрешения, апостол Симон до конца своих дней проповедовал христианство в Египте, Ливии и Иудее. Остались свидетельства и его пребывания в Британии.

Святой Симон ушел в мир иной после мучительных пыток, которым его подвергли язычники. Произошло это, по одной из версий, в Кавказском Причерноморье. Удивительно, но именно 23 мая, в Симонов день травы и корни обретают чудодейственные силы и помогают в исцелении от многих болезней. А, если в этот день обратиться к Матери-Земле с просьбой, заветная мечта обязательно исполнится.

Поздравьте тех, кто празднует именины 23 мая

https://mk.kn.md/social/2020/05/22/pozdravte-tekh-kto-prazdnuet-imeniny-23-maya.html

Чего нельзя делать 23 мая 2020 года

В День апостола Симона не рекомендуется выполнять любые работы, связанные с землей. Например, даже воткнутая в землю палка может предвещать беду. В старину считалось, что этот день лучше посвятить молитвам, а нарушать покой земли каким-либо способом не следует.

Поверья и приметы:

Существовало поверье, что в День Симона Земля способна наказать клеветников и обманщиков, а особо подлых из них даже забрать к себе. А вот к тем, кто в этот день походит по земле босиком, могли прийти новые силы, которыми с ними поделится земля. Часто в День Симона везло тем, кто искал клады.

Читайте также:

Что нам готовит день грядущий – 23 мая

https://mk.kn.md/social/2020/05/22/chto-nam-gotovit-den-gryadushhiy-23-maya.html