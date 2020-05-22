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Газета "Кишиневские новости"

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Китай столкнулся с США из-за Гонконга

22 мая
15:06 2020
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Правящая Коммунистическая партия Китая намерена через Всекитайское собрание народных представителей привести в действие противоречивый закон о безопасности по отношению к Гонконгу, который может серьезно ограничить свободы специального административного района.

Закон о запрете «отделения, подстрекательства к мятежу и подрывной деятельности», включенный сегодня в повестку дня законодателей материкового Китая, может ущемить права Гонконга. Эксперты заявляют, что тем самым Китай нарушает свои обязательства о предоставлении суверенитета Гонконгу. Подобные действия могут спровоцировать протестные настроения. США уже жестко и крайне негативно отреагировали на это.

Напомним, что один из ведущих финансовых центров Азии и мира Гонконг являлся колонией Великобритании до 1997 года, когда Соединенное Королевство вернуло его в состав КНР с обязательством предоставления Гонконгу широкой автономии до 2047 года в рамках курса «Одна страна, две системы».

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