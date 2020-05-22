Порядка 50 работников медицинских учреждений были оштрафованы, трое подверглись арестам во время протестов у парижской больницы Robert Debré.

Более 400 докторов, медсестер и вспомогательного персонала больниц участвовали в протесте, требуя увеличить финансирование больниц, которые, по заявлению французских медиа, находятся в затруднительном положении.

Полиция передает, что участники протеста нарушали правила социального дистанцирования. Офицеры потребовали протестующих разойтись и тех, кто отказался, оштрафовали на месте в размере 135 евро.

Протестующие собрались с плакатами и требовали увеличения зарплат, а также улучшения условий работы.