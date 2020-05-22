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Газета "Кишиневские новости"

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Китай не станет устанавливать экономическую планку в этом году

Китай не станет устанавливать экономическую планку в этом году
22 мая
14:31 2020
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Беспрецедентный случай – впервые с 1990 года Китай объявил, что они не будут устанавливать планку экономических достижений на этот год.

Начиная с 1990 года, Китай регулярно придавал огласке ежегодные экономические цели, устанавливаемые партией, однако после пандемии цифры не радуют правительство.

По официальным данным, процент безработицы приближается к историческому максимуму – 6%. Однако по заявлению аналитического центра Capital Economics, данные явно недостоверны и «реальный процент безработицы в стране выше в два раза».

Несмотря на то, что китайские заводы снова вернулись к работе и объем промышленного производства за апрель вырос на 3,9%, Китай признает, насколько тяжело будет выбраться из кризиса, вызванного пандемией, передает BBC.

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