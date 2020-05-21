По информации Примэрии Кишинева, с сегодняшнего дня начинается набор первоклашек в столичные школы. Онлайн-запись организована на платформе escoala.chisinau.md.

Первый этап записи детей в учебные заведения будет проходить с 21.05.2020 по 19.06.2020. Подача заявлений, проверка заявлений и регистрационных документов детей (которым исполнится 7 лет до начала учебного года) в образовательные учреждения по месту жительства. Родители будут подавать заявки на институционализацию детей онлайн на платформе «school.chisinau.md».

Второй этап с 22.06.2020 по 28.08.2020 предусматривает подачу, заполнение, проверку регистрационных документов детей по месту жительства (которым исполнится 7 лет до начала учебного года), не зачисленных на первом этапе, и детей из других районов на свободные места.

Окончательный список детей, зачисленных в первый класс, утвержденный приказом директора учреждения, будет представлен 28 августа 2020 года.

Веб-страница «escoala.chisinau.md» также доступна с платформы «educatieonline.md».

Телефон для справок (колл-центр): (022) 20-16-09.