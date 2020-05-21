Знаменитый лайнер, бывший крупнейшим круизным судном своего времени, уже больше века лежит на дне Атлантики. За это время он стал настоящим местом паломничества съемочных групп и других исследований. Из-за этого останки судна в последнее время активно разрушаются, и процесс идет быстрее, чем если бы корпус судна никто не беспокоил.

Тем не менее «Титаник» остается объектом изучения. И недавно компания «RMS Titanic» (ей принадлежит эксклюзивное право поднимать артефакты с места катастрофы) получила в суде разрешение разрезать обломки лайнера с целью поднятия радиоаппарата, который передал сигнал бедствия при крушении судна, передает life.ru. Передатчик создан знаменитой итальянской фирмой «Маркони». В компании «RMS Titanic» надеются, что радиоаппарат удастся восстановить, и мир услышит, как звучал сигнал SOS с «Титаника».

Подъем предполагается осуществить с помощью подводных роботов. Возможно, работы начнутся в течение ближайших месяцев.