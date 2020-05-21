Скоро мир услышит сигнал SOS «Титаника»
Знаменитый лайнер, бывший крупнейшим круизным судном своего времени, уже больше века лежит на дне Атлантики. За это время он стал настоящим местом паломничества съемочных групп и других исследований. Из-за этого останки судна в последнее время активно разрушаются, и процесс идет быстрее, чем если бы корпус судна никто не беспокоил.
Тем не менее «Титаник» остается объектом изучения. И недавно компания «RMS Titanic» (ей принадлежит эксклюзивное право поднимать артефакты с места катастрофы) получила в суде разрешение разрезать обломки лайнера с целью поднятия радиоаппарата, который передал сигнал бедствия при крушении судна, передает life.ru. Передатчик создан знаменитой итальянской фирмой «Маркони». В компании «RMS Titanic» надеются, что радиоаппарат удастся восстановить, и мир услышит, как звучал сигнал SOS с «Титаника».
Подъем предполагается осуществить с помощью подводных роботов. Возможно, работы начнутся в течение ближайших месяцев.