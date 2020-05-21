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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Искусственный глаз будет зорче человеческого

21 мая
20:16 2020
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Специалисты Гонконгского университета науки и технологии разработали искусственную мембрану, имитирующую глазную сетчатку человека. Эта сетчатка покрыта светочувствительными нанодатчиками. Она снабжена проводами, которые, подобно нервным волокнам, проводят изображение в мозг.

Именно сетчатка позволяет человеку четко видеть окружающий мир. Поэтому ученые считают, что в перспективе их разработку можно будет использовать при производстве глазных протезов, и это позволит сделать такое искусственное зрение острее природного.  

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