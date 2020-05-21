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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 21 мая 233 смерти от инфекции

21 мая
19:41 2020
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В течение прошедшего дня, 21 мая, произошло еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 63-летняя женщина из Криулянского района с сопутствующими заболеваниями: сердечно-сосудистой, легочной, нейрональной недостаточностью, смешанной кардиомиопатией, 78 –летний гражданин из Бричан, с почечной недостаточностью, смешанной циркуляторной энцефалопатией, болезнью Альцгеймера, женщина 47 лет из Кишинева с кахексией, хроническим алкоголизмом, энцефаломиелополиневропатией смешанного генеза, 66-летняя женщина из Кишинева с сердечно-сосудистой, почечной, нейрональной, желудочно-кишечной недостаточностью, смешанной кардиомиопатией, гипертонией, неходжкинской лимфомой, 79-летний мужчина из Сынжерей с полисегментарной двусторонней острой пневмонией, полиорганной недостаточностью, смешанным шоком.

На вечер 21 мая 3089 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 233 человека умерли от инфекции.

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