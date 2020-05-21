Луна в Тельце. А вечером… придет Новая Луна

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 22 мая?

Не откладывайте дела, которые уже выведены на финишную прямую. Все что возможно, завершите до вечера. День будет благоприятен для дел, способных принести доход, удачен для заключения сделок, которые давно готовились. 22 мая пройдет в хорошем темпе, несмотря на конец недели. А вечером… придет Новая Луна, несущая в нашу жизнь совершенно особенный энергетический импульс. Любые ваши начинания получат мощную поддержку – будь то путь к стройному телу или отказ от курения. Женщинам в этот день хорошо бы отдохнуть и уделить внимание своей внешности, впрочем, и мужчинам не помешает банька или хороший массаж.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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