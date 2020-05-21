Глава государства встретился с семьей Александра Усатого, погибшего в ночь с субботы на воскресенье в результате трагического ДТП в центре Кишинева.

Президент Молдовы сообщил, что оказал финансовую помощь для выплаты долгов. Также глава государства призвал граждан помочь родным погибшего таксиста по мере возможности.

«У него остались жена и двое сыновей – 9 и 18 лет. У них нет собственного жилья, они проживают у бабушки в однокомнатной квартире в коммуне Ставчены. Семье предстоит выплатить несколько кредитов, в том числе на покупку машины такси, благодаря которой можно было содержать семью. Оказал семье Усатого финансовую помощь для выплаты долгов и решил начать кампанию по сбору средств для покупки жилья в коммуне Ставчены. Прошу всех, кто имеет возможность, присоединиться и помочь этой семье, оказавшейся в трудном положении. Кроме того, заверил родных погибшего таксиста в том, что виновный в этой трагедии будет привлечен к ответственности», – сообщил Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что необходимо значительно ужесточить наказания для водителей, превышающих скорость и в целом нарушающих правила дорожного движения, особенно, когда это приводит к гибели людей.

Банковские реквизиты для оказания помощи: Бенефициар: Ровена Усатый Фискальный код: 0992010025134 IBAN MDL: MD81ML0000002259A5897821 Код банка: MOLDMD2X358 BC Moldindconbank S.A.; филиал Ceucari