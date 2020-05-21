Специалисты предрекают вторую волну эпидемии COVID-19 этой осенью – в октябре-ноябре. И она обещает быть более суровой. Но Молдова встретит ее подготовленной – у нас есть необходимое оборудование, подготовленные врачи, имеющие опыт, который нарабатывается сейчас, заявил президент страны.

«Мы очень хорошо готовимся. Второй вал будет значительно жестче, чем первый, как в Молдове, так и в мире. Но мы будем лучше подготовлены. Ни одна страна, включая и Молдову, не была подготовлена к первому валу. Теперь мы лучше подготовлены – и в части медиков, оборудования, и психологически», – заявил глава государства Игорь Додон в интервью порталу «Unimedia».