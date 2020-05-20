В течение прошедшего дня, 20 мая, произошло еще несколько смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 69-летний Георгий Попа, главный врач отделения Скулень в Унгенской районной больнице, 68-летний мужчина из Штефана Водэ, с сопутствующими заболеваниями: старый инфаркт миокарда, диабет II типа, почечная недостаточность, 77-летняя женщина из Кишинева, с ишемическим церебральным сосудистым доступом, 62-летняя женщина из Страшен, с декомпенсированной полиорганной сердечной, мозговой и почечной недостаточностью.

На вечер 20 мая 2953 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 228 человек умерли от инфекции.

В ходе брифинга госсекретарь Константин Рыминь сообщил о регистрации вспышки инфекции в отделении хирургии и интенсивной терапии в районной больнице Страшен, где среди медицинских работников было зарегистрировано 12 случаев заражения. Районной комиссии по здравоохранению предстоит принять решение о необходимых мерах по предупреждению распространения инфекции.

Сообщалось также о вспышке, зарегистрированной в Центре временного размещения инвалидов (взрослых) в Бэдиченах, в котором зарегистрировано 115 подтвержденных положительных случаев COVID-19, из которых 38 госпитализированы.