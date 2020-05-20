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Газета "Кишиневские новости"

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Британские археологи ведут раскопки онлайн

20 мая
20:06 2020
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Из-за пандемии все археологические экспедиции прекратили работу. Раскопки не ведутся. Но археологи не бездельничают. Ученые из Эксетерского университета продолжают свои исследования и даже пригласили к сотрудничеству просто любителей старины.

Самодеятельным археологам предложили ознакомиться с результатами аэрофотосъемки местности. То, чего не видно с земли, отлично можно разглядеть с воздуха. И на снимках без труда обнаружились десятки объектов, относящихся к эпохе Древнего Рима и даже более ранним периодам. А некоторые датируются Средними веками. Специалисты уверены, что это далеко не все находки, потому что осталось еще много неизученных фотографий, сообщает «The Daily Mail».   

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