Из-за пандемии все археологические экспедиции прекратили работу. Раскопки не ведутся. Но археологи не бездельничают. Ученые из Эксетерского университета продолжают свои исследования и даже пригласили к сотрудничеству просто любителей старины.

Самодеятельным археологам предложили ознакомиться с результатами аэрофотосъемки местности. То, чего не видно с земли, отлично можно разглядеть с воздуха. И на снимках без труда обнаружились десятки объектов, относящихся к эпохе Древнего Рима и даже более ранним периодам. А некоторые датируются Средними веками. Специалисты уверены, что это далеко не все находки, потому что осталось еще много неизученных фотографий, сообщает «The Daily Mail».