В Испании ношение маски становится обязательным как для выхода на улицу, так и для нахождения дома.

Закон вступит в силу в четверг и исключает только детей, младше шести лет и людей с подтвержденными проблемами дыхательной системы.

Среди европейских государств Испания ввела самые жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, включая шесть недель обязательного карантина для детей. Согласно статистике, от вируса умерло 28 000 испанских граждан, 232 000 были заражены. Премьер-министр Испании обратился к парламенту с прошением продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на две недели.