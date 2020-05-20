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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Майкл Бэй снимет фильм о пандемии 2020

20 мая
17:21 2020
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С момента начала изоляции и кризиса, связанного с коронавирусом, фильм Бэйя «Songbird» будет первым, снятым в Лос-Анджелесе. По словам создателей впервые будут применяться инновационные методы киносъемки для безопасной работы в период карантина. Гильдия киноактеров подтвердила одобрение нового способа работы.

Сюжет все еще держится в секрете, однако известно, что события происходят в недалеком будущем, когда в мире повторно объявляется об ужесточении карантинных мер. Подбор актеров на главные роли начнется в конце мая.

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