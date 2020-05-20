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Газета "Кишиневские новости"

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Обвинения в провале правительства Кику – чистый популизм

20 мая
11:21 2020
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Такой точки зрения придерживается американский политический аналитик Владимир Сокор

Отставка правительства Кику нецелесообразна, а утверждения о том, что кабмин не справляется – это политиканство. Об этом заявил политический аналитик Владимир Сокор в интервью для радиостанции Europa Liberă.

«Правительство Кику хорошо справляется. Утверждения о том, что кабмин не справляется – это политиканство, вызванное не объективной оценкой, а непонятным стремлением снять правительство любой ценой, просто потому что это правительства Партии социалистов. Это недостаточная причина, чтобы уволить кабмин Кику. Правительство в данной ситуации справляется в той мере, в какой может справиться», – считает Владимир Сокор.

По его мнению, нынешнее правительство должно продолжить свою работу.

«Когда Кику говорил, что его усилия может саботировать оппозиция, кажется, он имел в виду людей Канду и партии ПДС и «Платформа DA». Очень грустно будет, если сольются в одно такие противоречивые единицы. У нас будет бином в оппозиции. Еще один бином. Правительство необходимо оставить в покое, чтобы оно занималось делами», – считает американский аналитик.

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