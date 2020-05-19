20 мая (по старому стилю 7 мая) христиане поминают Святого мученика Акакия

История

История Святого мученика Акакия (Незлобивый) по-своему уникальна. Этот удивительный человек, проживший всего 25 лет, сумел оставить о себе память на многие века, благодаря невероятной силе духа. Он пострадал за веру во Христа во времена далекие царствования Максимиана Галерия (305-311). Святой Акакий был сотником-воином и не скрывал своей христианской веры. Когда же по приказу императора Максимиана начались жестокие притеснения всех, кто поклонялся не языческим богам, мученика Акакия правители попытались пытками и истязаниями заставить отречься от Христа. Но, несмотря на ужасающие телесные муки, которым подвергли его палачи, Акакий не сдался. Его морили голодом, заковали в тяжелые оковы, держали в сырой темнице, а потом, привязав к четырем столбам, заставили шестерых воинов бить мученика Акакия плетьми до крови. Но вместо смирения страдалец произнес только: «я верую в Господа моего Иисуса Христа, помогающего мне». А также пояснил, что христианское имя Акакий значит «незлобивый», из чего следует, что он никогда не станет сообщником «злобы дьявольской». И тогда правители отдали приказ обезглавить мученика Акакия. Смерть свою он принял без страха, так и не отрекшись от христианской веры.

Мощи Святого Акакия долгое время находились в Константинопольском храме, а позже были перенесены в Калабрию, в город Сцилляцию.

Святой мученик Акакий приходит на помощь к тем, кто обращается к нему с молитвой.

Чего нельзя делать 20 мая 2020 года в День Святого мученика Акакия:

Нельзя рассказывать сны никому! Плохие могут сбыться, а хорошие преподнести сюрпризы, прямо противоположные увиденному в снах.

В этот день запрещаются любые формы гаданий на игральных картах, потому что есть высокая вероятность, что карты предскажут вам неприятности, а кроме того, в жизни могут неожиданно произойти резкие перемены к худшему.

Запрещается с утра пораньше купаться. Лучше это сделать в полдень, когда вода, прежде чем попасть к вам в дом, успеет напитаться в водоемах силой солнечных лучей. Это залог того, что вода даст вам запас сил для того, чтобы преодолеть трудности, стоящие на вашем жизненном пути.

Запрещается в этот день купать детей посторонним, даже родственникам, тем более чужим. Маленьких детей купать должна мать без участия посторонних, чтобы избежать сглаза.

Какой еще праздник 20 мая:

В среду, 20 мая, отмечают народный праздник Купальницы.

В этот день в старину купали лошадей и купались сами. Обычно православные утром шли к ближайшему водоему, чтобы принести домой несколько ведер воды. Эту воду обязательно оставляли под лучами солнца. Считалось, что после этого вода получает целебные свойства и способна избавить от болезней.