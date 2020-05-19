Об этом сообщил сегодня генеральный примар столицы Ион Чебан

«Группа состоит из представителей исполнительной власти и муниципальных советников от каждой фракции», – написал на своей странице в соцсети градоначальник.

10 июля на заседании Муниципального совета планируется представить концепцию модернизации муниципального предприятия «Центральный рынок».

Ион Чебан пожелал удачи членам рабочей группы и выразил надежду на положительные результаты их деятельности на благо кишиневцев.