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Газета "Кишиневские новости"

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Создана рабочая группа по модернизации Центрального рынка

Создана рабочая группа по модернизации Центрального рынка
19 мая
17:56 2020
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Об этом сообщил сегодня генеральный примар столицы Ион Чебан

«Группа состоит из представителей исполнительной власти и муниципальных советников от каждой фракции», – написал на своей странице в соцсети градоначальник.

10 июля на заседании Муниципального совета планируется представить концепцию модернизации муниципального предприятия «Центральный рынок».

Ион Чебан пожелал удачи членам рабочей группы и выразил надежду на положительные результаты их деятельности на благо кишиневцев.

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