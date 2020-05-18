Сообщается о смерти пилота после крушения реактивного самолета эскадрильи Канадских ВВС, известной как «Снегири», в жилом районе города Камлупс.

Согласно сообщению на официальном сайте эскадрильи, самолет «Снегирей» совершал полет, «чтобы поддержать канадцев, борющихся с распространением Covid-19».

Пилотажная группа Королевских военно-воздушных сил Канады известна своими яркими показательными выступлениями.

Падение произошло в воскресенье утром, почти сразу после взлета. По словам очевидцев, никаких громких звуков слышно не было, повалил черный дым и огненный шар рухнул в жилом районе.