«Снегирь» врезался в жилой район – один погибший
18 мая
13:01 2020
Сообщается о смерти пилота после крушения реактивного самолета эскадрильи Канадских ВВС, известной как «Снегири», в жилом районе города Камлупс.
Согласно сообщению на официальном сайте эскадрильи, самолет «Снегирей» совершал полет, «чтобы поддержать канадцев, борющихся с распространением Covid-19».
Пилотажная группа Королевских военно-воздушных сил Канады известна своими яркими показательными выступлениями.
Падение произошло в воскресенье утром, почти сразу после взлета. По словам очевидцев, никаких громких звуков слышно не было, повалил черный дым и огненный шар рухнул в жилом районе.