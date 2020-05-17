Китайские вирусологи рассказали о возможной связи между группой крови человека и риском его заражения коронавирусом. При этом называются группы крови, обладатели которых в большей и в меньшей степени подвержены инфицированию.

Как сообщает medRxiv, соответствующее исследование проводилось путем сравнения процентного соотношения групп крови у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне. Также учитывалось соотношение групп крови у здорового населения Уханя. Для этого исследовалась контрольная группа из 3694 человек.

На основании полученных данных исследователи пришли к выводу о том, что среди пациентов, заразившихся коронавирусом, в пропорциональном отношении больше обладателей II группы крови (А) и меньше – обладателей I группы (О). Заболевших пациентов со II группой оказалось 37,8 процента, в то время как среди здоровых людей из контрольной группы их было 32,2 процента. Между тем заразившихся пациентов с I группой крови оказалось 25,8 процента, а среди здоровых людей их было 33,8 процента.

Примечательно, что похожие пропорции наблюдались у пациентов разных больниц в Ухане и Шэньчжэне. При этом возраст и пол не особенно влияли на подобное распределение. “Люди с группой крови A имеют значительно более высокий риск приобретения COVID-19 по сравнению с обладателями групп крови, не относящихся к A, тогда как люди с группой крови O имеют значительно более низкий риск инфицирования по сравнению с обладателями групп крови, не относящихся к O”, – резюмируют китайские исследователи, сообщает https://rg.ru/