На пресечение улиц Измаильская и Штефана чел Маре столкнулись несколько автомобилей

Из видео с камеры наблюдений можно сделать вывод о совершенно неадекватном управлении автомобилем водителя – виновника аварии. Буквально за долю секунды до проезда перекрестка Audi на огромной скорости несется со стороны бульвара Негруцци по главному проспекту столицы и, не затормозив, буквально сносит несколько автомобилей. Больше всего не повезло пассажиру и водителю такси Toyota Prius, у которых не было шанса спастись. От страшного удара они скончались на месте.

Еще несколько человек в других автомобилях чудом выжили, но оказались в больнице.

Днем в воскресенье, 17 марта, кавалькада такси с коллегами погибшего водителя приехала на место трагедии, чтобы почтить память товарища.

Как сообщает полиция, 27-летний виновник аварии задержан на 72 часа и находится в следственном изоляторе.