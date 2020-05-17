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Газета "Кишиневские новости"

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В Израиле найден мертвым посол Китая

17 мая
15:11 2020
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По информации Росбалт, со ссылкой на BBC, не подтвержденной пока китайской стороной, китайский посол в Израиле найден в доме, который дипломат занимал в Тель-Авиве. Израильское телевидение сообщило, что посол Ду Вэй умер во сне.

Китайский дипломат возглавил посольство своей страны в феврале месяце, а до этого работал в Украине. На прошедшей неделе в Израиле побывал руководитель Госдепа США Майкл Помпео. Китайский посол Ду Вэй раскритиковал высокопоставленного американского чиновника за обвинения в адрес Китая: Помпео утверждал, что Китай скрывает реальные масштабы вспышки COVID-19 на своей территории.

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