Тайфун Вонфон обрушился на Филиппины, уничтожив тысячи домов, рисовые и кукурузные поля в пяти городах восточной части острова Самар. Скорость ветра в центре тайфуна равна 155 км/ч, порывы достигают 190 км/ч. Зарегистрирована одна смерть, передает ABC News.

Все пострадавшие были эвакуированы, однако, по словам официальных представителей Филиппин, «свобода действий была ограничена вирусом и его возможным распространением». В стране продолжается режим изоляции.

Одна эвакуационная комната в нормальных условиях вмещает до 40 семей. Из-за пандемии в эвакуационной комнате разрешено размещение не более 4 семей, знакомых между собой.