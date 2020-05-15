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Газета "Кишиневские новости"

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Тайфун на Филиппинах: одна смерть, тысячи уничтоженных домов

15 мая
18:56 2020
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Тайфун Вонфон обрушился на Филиппины, уничтожив тысячи домов, рисовые и кукурузные поля в пяти городах восточной части острова Самар. Скорость ветра в центре тайфуна равна 155 км/ч, порывы достигают 190 км/ч. Зарегистрирована одна смерть, передает ABC News.

Все пострадавшие были эвакуированы, однако, по словам официальных представителей Филиппин, «свобода действий была ограничена вирусом и его возможным распространением». В стране продолжается режим изоляции.

Одна эвакуационная комната в нормальных условиях вмещает до 40 семей. Из-за пандемии в эвакуационной комнате разрешено размещение не более 4 семей, знакомых между собой.

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