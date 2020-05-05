Депутат ПДС Михай Попшой потратил больше всех государственных средств на поездки

Об этом сообщает портал «Telegraph.md». Согласно официальному отчету парламента, в 2019 году – всего за 10 месяцев – Попшой четыре раза ездил во Францию, по одному – в Грузию и Казахстан. Общая сумма расходов, профинансированных за счет бюджета законодательного органа, составила 135 тыс. леев. Примечательно, что народный избранник, судя по всему, не любит себя ограничивать. Так, в период с 9 по 11 сентября 2019 года депутат находился в Париже, а каждый день его визита обошелся в 430€. Всего он отчитался о расходовании бюджетных средства на сумму 25105,44 лея, включая и билеты на самолет. Между тем, согласно порталу booking.com, в Париже стоимость гостиничного номера начинается с 38€ за две ночи в отеле 3*. А вот в гостиницах классом выше стоимость может составлять и 400€, – сообщает портал «Telegraph.md».