Чтобы преодолеть карантин, индус купил гору лука

Сотрудник индийского аэропорта Мумбаи Прем Мурти Пандей оказался заложником режима строгого карантина. Дела привели мужчину в другой город, а вернуться домой он не мог. Но включил фантазию и нашел выход.

Во время самоизоляции всякое передвижение между штатами Индии запрещено, но на автомобили с продуктами питания это ограничение не распространяется. Прем Мурти Пандей взял в аренду большегрузную фуру и нагрузил ее 28 тоннами лука, который купил на рынке.

Так под видом торговца овощами он и отправился в путь длиной 1400 км, и успешно его преодолел всего за три дня, передает телеканал CNN. Но избежать карантина мужчине все равно не удалось. По прибытии в родной город полиция отправила путешественника в больницу на 14 дней.