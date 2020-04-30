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Газета "Кишиневские новости"

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Как 28 тонн лука оказались в карантин пропуском домой?

30 апреля
23:16 2020
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Чтобы преодолеть карантин, индус купил гору лука

Сотрудник индийского аэропорта Мумбаи Прем Мурти Пандей оказался заложником режима строгого карантина. Дела привели мужчину в другой город, а вернуться домой он не мог. Но включил фантазию и нашел выход.

Во время самоизоляции всякое передвижение между штатами Индии запрещено, но на автомобили с продуктами питания это ограничение не распространяется. Прем Мурти Пандей взял в аренду большегрузную фуру и нагрузил ее 28 тоннами лука, который купил на рынке.

Так под видом торговца овощами он и отправился в путь длиной 1400 км, и успешно его преодолел всего за три дня, передает телеканал CNN. Но избежать карантина мужчине все равно не удалось. По прибытии в родной город полиция отправила путешественника в больницу на 14 дней.   

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