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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Загораживает Акрополь? Снести!

30 апреля
23:11 2020
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В Афинах «обезглавили» гостиницу

В столице Греции рядом с Музеем Акрополя возвели высотный пятизвездочный отель. На его крыше расположились бассейн и бар с видом на античные развалины.

Однако выяснилось, что новострой загораживает вид на Акрополь, и жители Афин завалили Министерство культуры Греции тысячами жалоб по этому поводу, требуя снести два верхних этажа отеля.

Министр Лина Мендони рассказала, что окончательный план строительства не был согласован с Центральной археологической службой министерства, что является грубым нарушением закона. Дело дошло до Государственного совета, который обязал Центральную археологическую службу навести в этом вопросе порядок. В результате владельцам отеля придется снести два верхних этажа и дополнительные технические надстройки, передает ria.ru.    

Когда власти страны ценят свою историю и ее памятники, интересы даже очень большого бизнеса отходят на второй план.  

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