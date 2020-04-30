В Афинах «обезглавили» гостиницу

В столице Греции рядом с Музеем Акрополя возвели высотный пятизвездочный отель. На его крыше расположились бассейн и бар с видом на античные развалины.

Однако выяснилось, что новострой загораживает вид на Акрополь, и жители Афин завалили Министерство культуры Греции тысячами жалоб по этому поводу, требуя снести два верхних этажа отеля.

Министр Лина Мендони рассказала, что окончательный план строительства не был согласован с Центральной археологической службой министерства, что является грубым нарушением закона. Дело дошло до Государственного совета, который обязал Центральную археологическую службу навести в этом вопросе порядок. В результате владельцам отеля придется снести два верхних этажа и дополнительные технические надстройки, передает ria.ru.

Когда власти страны ценят свою историю и ее памятники, интересы даже очень большого бизнеса отходят на второй план.