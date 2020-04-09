Вышел в свет отчет Совета Европы, где говорится о том, сколько и в какой стране (из 47 членов СЕ, включая 5 стран-наблюдателей) содержится заключенных, и каковы условия их содержания.

В пятнадцати странах Совета Европы тюрьмы переполнены. Наихудшая ситуация в Турции – 123 сидельца на 100 койко-мест, в Бельгии – 121, Италии – 119, Франции – 117, Венгрии – 115, Румынии – 113, Мальте – 107, Австрии – 106, Молдове –104. То есть у нас все не так уж и плохо, хотя бывший премьер Владимир Филат и пожаловался в Европейский суд по правам человека на то, что содержался в заключении в невыносимых условиях.

Больше всего заезжих преступников в тюрьмах Люксембурга – 74,4%, в Молдове этот показатель равен 1,2%. Выходцы с Ближнего Востока и Африки предпочитают свои криминальные наклонности реализовывать в Западной Европе. К сожалению, нет статистики относительно того, сколько наших граждан находится в исправительных учреждениях стран, входящих в ЕС.