Премьер-министр в социальных сетях поведал пользователям: заказанные в Китае защитные маски в количестве 200 тысяч исчезли в пути.

Кто эти последователи петлюровских банд, перехватывающие поставляемые в республику грузы, Ион Кику не рассказал. «Три недели назад Центр государственных закупок в области здравоохранения подписал контракт на покупку двухсот тысяч защитных экранов… Его цена по договору 54 лея. Оплата после доставки. До сих пор ничего не получили. Все исчезает по дороге. Соответственно, деньги из бюджета не тратятся».

Чтобы исключить подобного рода неприятные случаи, характерные для времен гражданской войны, на следующей неделе в Китай отправят чартерный авиарейс, который все закупленное доставит в Кишинев.