Глава делегации ЕС в РМ Петр Михалко в эфире телеканала TVR Moldova заявил, что некие темные силы распространяют ложь о Евросоюзе. Цель – испортить хорошие отношения между Брюсселем и Кишиневом.

По словам дипломата, эти самые нехорошие силы в 2020 году пытаются воспользоваться коронакатастрофой и принизить силу и возможности Евросоюза. «Я не могу себе представить, что кризис можно использовать как инструмент для выполнения политических задач – это абсолютно неприемлемо», – заявил Михалко. По его словам, пандемия используется для пропаганды и дезинформации. Дипломат так и не назвал те страны, что стараются «навредить» ЕС. Однако ранее чиновники из США и Евросоюза регулярно заявляли: дезинформацией занимаются, в порядке убывания, Россия, Китай и Иран. Между тем, даже гуманитарную помощь Италии со стороны Москвы и Пекина они посчитали пропагандой.