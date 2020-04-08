Нарушитель карантина оказался злостным неплательщиком

Во всех смыслах не вовремя решил выгулять собаку в парке один из жителей Москвы. Полицейские задержали его за несоблюдение режима самоизоляции, поскольку нахождение в парках запрещено по решению мэра российской столицы до 1 мая.

Выяснилось, что это уже не первое нарушение со стороны мужчины: суд уже штрафовал его за это. На сей раз стражи порядка составили протокол, а при проверке базы данных выяснилось, что за нарушителем числится огромная задолженность за аренду квартиры и коммунальные услуги – почти 5 миллионов рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва». Теперь, похоже, только штрафом дело не ограничится.