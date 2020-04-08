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Газета "Кишиневские новости"

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За кашель – не в больницу, а в тюрьму

08 апреля
22:31 2020
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Имитировать распространение коронавируса опасно

Если бы знал лондонец, чем для него обернется попытка сделать вид, что он намерен распространить коронавирус, он бы сто раз задумался.

Полицейские в британской столице обратили внимание на мужчину, преследовавшего трех женщин. Его остановили для проверки документов и тут же задержали, потому что оказалось, что этот субъект объявлен в розыск, сообщает РИА Новости.

Но мужчина так просто сдаваться не хотел. Он принялся кашлять на полицейских, да еще и угрожал плюнуть, чтобы уж наверняка заразить коронавирусом. Суд посчитал это нападением на служащих правоохранительных органов и приговорил задержанного к заключению в течение восьми недель. Еще одиннадцать дали за старые грехи, из-за которых нарушитель и находился в розыске.

Был ли мужчина на самом деле инфицирован, не сообщается.

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