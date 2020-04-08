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Газета "Кишиневские новости"

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Распределительный центр на «Moldexpo» начинает работу

08 апреля
22:21 2020
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В четверг начнет функционировать Распределительный центр для пациентов с подозрением COVID-19

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в интервью радиостанции «Europa Liberă».

Лечебное учреждение позволит применить в Молдове европейскую практику: в случае легкого течения заболевания пациент будет находится на самоизоляции дома, а в сложных ситуациях – больных госпитализируют.

Таким образом удастся избежать сверхнагрузки на больницы, заявил премьер, который надеется, что прогнозы Всемирной организации здравоохранения о 32 тыс. инфицированных в Молдове до конца мая не сбудутся.

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