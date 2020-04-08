Обеспечение безопасности врачей стало главной темой очередного заседания Единого командного центра

Власти обсудили вариант размещения медиков в отелях, чтобы обеспечить безопасность их семьям. В очаговых зонах, например в Сороках, врачей обеспечивают питанием и транспортом. Аналогичным образом поступают и в Кишиневе, где их размещают в общежитиях. Президент Игорь Додон сообщил, что столичные власти рассматривают и другие решения. Глава государства обратился к владельцам гостиниц.

«Многие из врачей в этот период не хотят идти домой, чтобы не подвергать риску семьи. Хотят изолироваться с теми, с кем работают в смене. Прошу, давайте будем отзывчивыми и поможем врачам – обеспечим их номерами в гостинице. Тем более, что в этот период отели пустые», – обратился с призывом Игорь Додон.