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Газета "Кишиневские новости"

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В Сороках власти обеспечили врачей жильем, питанием и транспортом

08 апреля
22:21 2020
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Обеспечение безопасности врачей стало главной темой очередного заседания Единого командного центра

Власти обсудили вариант размещения медиков в отелях, чтобы обеспечить безопасность их семьям. В очаговых зонах, например в Сороках, врачей обеспечивают питанием и транспортом. Аналогичным образом поступают и в Кишиневе, где их размещают в общежитиях. Президент Игорь Додон сообщил, что столичные власти рассматривают и другие решения. Глава государства обратился к владельцам гостиниц.

«Многие из врачей в этот период не хотят идти домой, чтобы не подвергать риску семьи. Хотят изолироваться с теми, с кем работают в смене. Прошу, давайте будем отзывчивыми и поможем врачам – обеспечим их номерами в гостинице. Тем более, что в этот период отели пустые», – обратился с призывом Игорь Додон.

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