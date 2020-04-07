Одни дни в нем мужские, другие женские.

В мире придумывают все новые способы борьбы с распространением коронавируса. Например, в итальянском городе Каноника-д`Адда местный мэр разработал новый календарь, поделенный на мужские и женские дни. Правда, касается это только походов за покупками.

Так, мужчинам разрешается отправляться по магазинам по нечетным дням, а женщинам – по четным, сообщает ria.ru. Таким образом, дамам, несмотря на их любовь к шопингу, отведено на один день меньше. И в связи с этим в адрес мэрии даже прозвучали обвинения в дискриминации прекрасной половины человечества.

Между тем, в официальном распоряжении местных властей введение подобных ограничений объясняется стремлением уменьшить количество людей, которые одновременно могут оказаться в замкнутых помещениях магазинов, где так легко подхватить вирус.