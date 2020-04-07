Для сыновней любви нет преград.

Житель американского штата Огайо очень хотел повидать свою мать, которая живет в доме престарелых. Но из-за распространения коронавируса и объявленного карантина к обитателям никого не пускают, а самим им запрещают выходить из дома.

И все же любящий сын нашел выход. Он увиделся с мамой через окно, несмотря на то, что ее комната расположена на третьем этаже. А удалось это потому, что мужчина воспользовался машиной для обрезки деревьев. В ее ковше он и поднялся на нужную высоту, рассказало UPI. Этот поступок хорошего сына высоко оценили знакомые и родственники со всей страны, о чем и рассказали старушке по телефону.