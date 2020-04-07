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Газета "Кишиневские новости"

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Купите монумент!

07 апреля
21:01 2020
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На продажу выставили самую высокую статую в мире.

Из чего только не пытаются извлечь выгоду под предлогом борьбы с коронавирусом!

Например, газета «Indian Express» сообщила, что на одном из индийских сайтов частных объявлений появилось предложение купить… «Статую единства». Этот монумент установлен в штате Гуджарат и входит в состав мемориала в честь Валлабхаи Пателя – видного государственного деятеля Индии. Ценность статуи в том, что она считается самой большой в мире – высота ее, включая постамент, составляет 240 метров.

Авторы объявления объяснили причину продажи необходимостью сбора денег на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом. Поэтому и цену назначили солидную: три миллиарда рупий (396666000 долларов США).

Нашлись ли желающие сделать столь солидное приобретение – неизвестно. Объявление очень быстро исчезло с сайта. А может быть, как раз потому, что появился покупатель? Вот это и предстоит выяснить полиции.

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