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Газета "Кишиневские новости"

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Новые данные о заражениях коронавирусом в Молдове

07 апреля
19:31 2020
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Из 510 проведенных тестов на COVID-19 – 91 подтвержденный случай

Такие данные, по итогам прошедших суток, представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Глава ведомства сообщила и об одном летальном исходе. Скончавшейся оказалась 54-летняя женщина, которую госпитализировали 4 апреля.

В свою очередь премьер Ион Кику сообщил, что в Сорокском и Штефан-Водском районах сохраняются очаги инфекции. Кроме того, произошел рост числа зараженных в Глодянах.

«В других районах ситуация остается ниже прогнозируемой. Там, можно сказать, наблюдается самый оптимистичный сценарий. Это доказательство того, что соблюдение введенных правил приводит к хорошему результату», – сказал Кику.

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