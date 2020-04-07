Из 510 проведенных тестов на COVID-19 – 91 подтвержденный случай

Такие данные, по итогам прошедших суток, представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Глава ведомства сообщила и об одном летальном исходе. Скончавшейся оказалась 54-летняя женщина, которую госпитализировали 4 апреля.

В свою очередь премьер Ион Кику сообщил, что в Сорокском и Штефан-Водском районах сохраняются очаги инфекции. Кроме того, произошел рост числа зараженных в Глодянах.

«В других районах ситуация остается ниже прогнозируемой. Там, можно сказать, наблюдается самый оптимистичный сценарий. Это доказательство того, что соблюдение введенных правил приводит к хорошему результату», – сказал Кику.