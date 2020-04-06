На это вопрос даст ответ заседание ВСБ

Президент Игорь Додон проведет 7 апреля заседание Высшего совета безопасности Республики Молдова. Главный вопрос, который предстоит обсудить, – дальнейшие меры по предотвращению новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом Игорь Додон заявил после еженедельного совещания вместе с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

На заседании обсудили текущую ситуацию, связанную с дальнейшим распространением вируса COVID-19. В частности, говорили о сложной обстановке в Сороках и Штефан-Водэ, закрытых на карантин.