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Газета "Кишиневские новости"

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Будут ли ужесточаться карантинные меры в Молдове?

06 апреля
15:21 2020
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На это вопрос даст ответ заседание ВСБ

Президент Игорь Додон проведет 7 апреля заседание Высшего совета безопасности Республики Молдова. Главный вопрос, который предстоит обсудить, – дальнейшие меры по предотвращению новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом Игорь Додон заявил после еженедельного совещания вместе с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

На заседании обсудили текущую ситуацию, связанную с дальнейшим распространением вируса COVID-19. В частности, говорили о сложной обстановке в Сороках и Штефан-Водэ, закрытых на карантин.

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