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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон – политик с наибольшим уровнем доверия сограждан

06 апреля
15:01 2020
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Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData»

Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан. За ним следует премьер Ион Кику – 25,3%. Тройку замыкает лидер ПДС Майя Санду с показателем доверия чуть больше 21%. Мэр Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%. Спикеру парламента, лидеру ПСРМ доверяют 12,4%. Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов. Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.

Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны при выборке 1010 человек. Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.

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