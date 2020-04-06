Таковы данные Избирательного барометра-2020, представленного компанией «iData»

Согласно исследованию, президенту доверяют 46,2% сограждан. За ним следует премьер Ион Кику – 25,3%. Тройку замыкает лидер ПДС Майя Санду с показателем доверия чуть больше 21%. Мэр Кишинева Ион Чебан расположился на четвертом месте – с 17,7%. Спикеру парламента, лидеру ПСРМ доверяют 12,4%. Руководитель ДПМ Павел Филип пользуется доверием 12,1% респондентов. Аналогичный показатель и у лидера «Платформы ДА» Андрея Нэстасе.

Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны при выборке 1010 человек. Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.