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Газета "Кишиневские новости"

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Как украсть с карточки пять тысяч евро за пять минут?

06 апреля
15:01 2020
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Доверчивые люди – находка для мошенника

Сотрудники трех наиболее крупных молдавских банков обратились к своим клиентам с предупреждением: участились случай мошенничества с банковскими картами.

Держателям вкладов рекомендуют никому не сообщать номер своей карты, пароли и защитный код. «Мы призываем относиться с особой осторожностью к случаям, когда вас просят сообщить по телефону или по электронной почте личные данные с целью получения выигрыша или вознаграждения», – говорится в обращении банкиров.

В социальных сетях уже ходит история о том, как у 60-летнего клиента одного из банков за несколько минут сняли с карточки пять тысяч евро.  

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