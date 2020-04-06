Доверчивые люди – находка для мошенника

Сотрудники трех наиболее крупных молдавских банков обратились к своим клиентам с предупреждением: участились случай мошенничества с банковскими картами.

Держателям вкладов рекомендуют никому не сообщать номер своей карты, пароли и защитный код. «Мы призываем относиться с особой осторожностью к случаям, когда вас просят сообщить по телефону или по электронной почте личные данные с целью получения выигрыша или вознаграждения», – говорится в обращении банкиров.

В социальных сетях уже ходит история о том, как у 60-летнего клиента одного из банков за несколько минут сняли с карточки пять тысяч евро.