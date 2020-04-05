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Газета "Кишиневские новости"

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В период кризиса не надо разводить панику

05 апреля
20:36 2020
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Президент Игорь Додон предложил ввести мораторий на политические споры до конца режима ЧП.

«Граждан Республики Молдова не интересует когда будут выборы, как выберем, кого выберем. Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас», – заявил президент на брифинге для прессы. 

Игорь Додон отметил, что главное сейчас – помогать гражданам.

«Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и еще больше накалять обстановку», – призвал президент.

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