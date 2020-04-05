Вице-председатель парламента Александр Слусарь считает, что бюджеты центральных государственных учреждений можно и нужно сократить на тридцать процентов, об этом он рассказал в эфире телеканала TVC-21.

По словам депутата, в Молдове нереально, как в США, раздать гражданам по две тысячи долларов или выдавать беспроцентные кредиты. Но мы можем отложить на неопределенное время ремонт госучреждений, покупку машин и реконструкцию дорог. Если будут получены запланированные кредиты от Российской Федерации и европейских фондов, то доходная часть бюджета увеличится на 6-7 миллиардов леев, что достаточно для преодоления кризиса. Также Слусарь отметил эффективную работу Национального банка, удерживающего в разумных пределах курс лея.