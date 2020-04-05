В ближайшие дни Молдова перейдет к четвертому сценарию распространения коронавируса. Об этом на брифинге для прессы заявил президент Игорь Додон. Глава государства отметил: в последующие дни ожидается, что количество инфицированных перевалит за тысячу подтвержденных случаев COVID-19.

«Вместе с ВОЗ мы разработали четыре сценария в начале кризиса, и мы подсчитали, что четвертый сценарий наступит, когда мы превысим 1000 инфицированных, это будет переходом к пику эпидемии. Это значит, что будет задействовано больше медицинских учреждений, по максимуму будут привлечены врачи. Скорее всего, четвертый сценарий будет реализован в последующие дни», – сказал президент.