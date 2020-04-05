Воскресенье, 5 апреля 2020, 00:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдову в ближайшее время ждет пик эпидемии

05 апреля
20:26 2020
Версия для печати

В ближайшие дни Молдова перейдет к четвертому сценарию распространения коронавируса. Об этом на брифинге для прессы заявил президент Игорь Додон. Глава государства отметил: в последующие дни ожидается, что количество инфицированных перевалит за тысячу подтвержденных случаев COVID-19.

«Вместе с ВОЗ мы разработали четыре сценария в начале кризиса, и мы подсчитали, что четвертый сценарий наступит, когда мы превысим 1000 инфицированных, это будет переходом к пику эпидемии. Это значит, что будет задействовано больше медицинских учреждений, по максимуму будут привлечены врачи. Скорее всего, четвертый сценарий будет реализован в последующие дни», – сказал президент.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,440,00%
EUR19,95+0,12%
GBP22,62–0,01%
UAH0,670,00%
RON4,130,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 05.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд