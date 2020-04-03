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Газета "Кишиневские новости"

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Куда же делся водопад?

03 апреля
23:11 2020
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Эквадор лишился одной из своих достопримечательностей

Это была одна из главных визитных карточек страны, привлекавшая толпы туристов – необычайной красоты водопад Сан-Рафаэль, высота которого превышала 150 метров. Но теперь захватывающее зрелище увидеть нельзя: на месте водопада остались голые скалы.

Всему виной огромная воронка, которая образовалась в реке Кока поблизости от водопада. Туда и ушла вода. Относительно причин образования воронки ученые расходятся во мнении. Одни считают, что ее появление спровоцировала гидроэлектростанция, сданная в эксплуатацию несколько лет назад, расстояние до которой всего 1,2 км, другие все списывают на сейсмическую активность. А власти страны рассматривают возможность восстановления этого природного феномена.

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