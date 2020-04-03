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Газета "Кишиневские новости"

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Музей закрыт. И ограблен

03 апреля
23:01 2020
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Эпидемия не помешала украсть полотно Ван Гога

Одну из самых трогательных картин великого голландского художника нагло похитили из музея «Сингер Ларен», передает AD.nl. Полотно называется «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной». Глубокой ночью воры просто выбили стеклянную дверь закрытого из-за карантина музея и унесли картину. В полицию поступил сигнал с пульта охраны, но к моменту, когда стражи порядка прибыли на место, преступникам удалось скрыться. Ведется расследование, причем полиция просит помощи у людей, живущих неподалеку от музея и располагающих камерами наблюдения. Возможно, им удалось зафиксировать момент ограбления и самих злоумышленников.    

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