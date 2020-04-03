Министр финансов объяснил законодательные изменения режима работы магазинов Duty Free

Правительство приняло ряд изменений в законодательстве, касающихся работы магазинов беспошлинной торговли Duty Free. В обществе разгорелись жаркие дискуссии, касательно того, что проект позволяет якобы открытие подобных магазинов в Приднестровье.

Министр финансов Сергей Пушкуцэ выступил с разъяснениями по сути данных изменений в законодательстве: «Прошу внимательно прочитать законопроект и найти хотя бы один пункт, в котором говорится о приднестровском регионе. Уверяю вас – не найдете. Нет ничего подобного в этом проекте. Объясняю, что правительство предлагает изменения всего лишь в части режима деятельности магазинов Duty Free. Этот проект ничего не меняет в части налогового режима магазинов Duty Free. Согласно изменениям Налогового кодекса, в октябре 2019 года вкрались определенные моменты негативного характера для отечественного производителя. Таким образом, на сегодняшний день отечественный производитель, который поставляет товары в зону Duty Free, должен подсчитать и выплатить акцизы в бюджет. В то же время, согласно законодательству, магазины беспошлинной торговли, в случае продажи товаров на въезде в Молдову, должны подсчитывать и уплачивать акцизы. Таким образом на товары, полученные от молдавских производителей и продаваемых на въезде в Молдову, акциз начисляется дважды, в отличие от импортной продукции, где акциз уплачивается лишь единожды».